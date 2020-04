À l'hôpital ÉpiCURA d'Ath, la capacité d'admission hospitalière est suivie de près

Malgré le stress et la peur, le personnel reste déterminé. COM.

Chez ÉpiCURA Ath, la situation reste sous contrôle. La capacité d’admission est monitorée plusieurs fois par jour.

Sur le site athois de l’hôpital ÉpiCURA, les entrées et les sorties de patients souffrant de Covid-19 et d’autres pathologies sont suivies de près par les médecins.

«Chez ÉpiCURA Ath, tous les patients sont monitorés de façon très rapprochée, puisque nous faisons le point cinq fois par jour, indique Wissam Bou Sleiman, le médecin chef du site athois.

Un monitoring est également réalisé au niveau du réseau PHARE. Tous les matins, nous traitons les éventuelles demandes de transferts entre sites ou hôpitaux. Nous faisons en sorte de toujours pouvoir garder une capacité d’hospitalisation suffisante dans toutes nos unités.»

Le flux aux urgences est également maîtrisé. « Il n’y a aucune raison de croire que notre hôpital ne peut actuellement faire face à la demande. Tous les patients qui se présentent dans nos urgences seront pris en charge. »

«Ne pas prendre sa santé à la légère»

Les professionnels de la santé ont récemment remarqué que de moins en moins de patients se présentaient aux urgences pour d’autres pathologies que le Covid-19. «Il y a moins d’AVC ou d’appendicites, par exemple. Il ne faut pas prendre sa santé à la légère. Aux urgences, nous avons deux circuits différents: un «propre» et un Covid.

Le propre prend en charge tous les patients qui viennent pour des symptômes autres que le Covid. Ils sont traités indépendamment des patients dits «Covid»: ils n’ont donc pas de risque de les rencontrer! »

Wissam Bou Sleiman craint d’être plus tard confronté à des maladies mal ou sous-diagnostiquées. «Les patients craignent le virus, donc préfèrent se rendre chez leur médecin traitant ou attendre avant de consulter. Ce n’est pas bien. Les patients doivent aussi prendre les autres symptômes en considération et ne pas hésiter à se présenter aux urgences pour tout ce qu’ils estiment nécessaires. Ils seront pris en charge de façon à assurer leur sécurité.»

Un personnel à flux tendu

Malgré la peur et le stress, le personnel médical déterminé à combattre le virus. «Nous sommes confrontés à des patients lourds qui nécessitent une prise en charge très attentionnée, plus compliquée. Vu les conditions, nous avons limité le nombre de patients à 18 par unité, et augmenté le personnel infirmier pour permettre à chacun de prendre son temps et de bien soigner.»

La prise en charge est prenante d’un point de vue physique, mais aussi psychologique. «Les infirmiers sont confrontés à des personnes qui ne peuvent pas voir leur famille, qui sont isolées dans leur chambre. C’est éprouvant psychologiquement, mais pour le moment ils tiennent le coup. » Une prise en charge psychologique est mise en place, de manière individuelle ou en groupe, pour le personnel soignant.