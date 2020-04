Coronavirus: le «tracking» sera nécessaire et le port généralisé du masque est envisagé

Dépister le plus vite possible les personnes malades, leur entourage proche et retracer leurs contacts sera nécessaire, estime mardi Emmanuel André, porte-parole interfédéral Covid-19, lors du point presse quotidien du Centre de crise.

Une stratégie de ‘tracking’ à mettre en œuvre lorsque l’épidémie sera mieux contrôlée. Le virologue envisage en outre le port généralisé d’un masque buccal lorsque les mesures de distanciation sociale seront allégées, pour autant que cela se fasse de manière cohérente.

Rechercher activement les cas de personnes infectées par le Covid-19, qu’ils soient symptômatiques ou non, devra faire partie de la stratégie de sortie pour le Centre de crise. «L’effort de s’enquérir de l’entourage de chaque patient est extrêmement important mais nécessaire pour aller aussi vite que le virus et éteindre les feux qui se présenteront dans les semaines et mois à venir», justifie Emmanuel André.

Chaque nouveau cas devrait être accompagné d’une personne, ou d’un groupe de personnes, pour retracer ses contacts. «Il faut pour cela disposer d’outils et de capacités en ressources humaines importants», complète le virologue.

Plusieurs applications sont développées et étudiées en Belgique et ailleurs dans le cadre de la stratégie de sortie, précise-t-il.

Le Centre de crise défend par ailleurs des mesures cohérentes sur l’ensemble de la population, notamment quant au port d’un masque buccal. «Les efforts réalisés de façon limitée dans l’espace auront peu d’impact sur la propagation du virus», argumente Emmanuel André en réaction à l’appel de la ville de Wavre, qui encourageait lundi ses habitants à porter un masque lors de leurs sorties et déplacements nécessaires.

«Dans le contexte actuel, quand on reste chez soi et qu’on respecte la distanciation sociale, porter un masque ne permet pas de diminuer la propagation de façon importante», rappelle-t-il.

Le port généralisé du masque pourra en revanche être utile quand les mesures de distanciation sociale seront allégées, anticipe Emmanuel André. «Il faudra que ce soit fait de manière cohérente pour que cela ait un impact», insiste-t-il.