PHOTOS | Les soins intensifs du CHM vous remercient!

La page Facebook du CHM vient de diffuser deux clichés. Ils évoquent un «Merci» mais matérialisent aussi l’importance de se confiner.

Chaque soir, à 20 heures tapantes, vous êtes nombreux à applaudir toutes les personnes qui sauvent des vies au quotidien.

Tous les jours, vous êtes de plus en plus nombreux également à témoigner en permanence vos remerciements aux fenêtres via des drapeaux, des calicots, des dessins... On songe notamment à l’initiative mouscronnoise Colors against Coronaque nous présentions le 20 mars dernier.

Un vif merci «pour votre soutien et vos marques de sympathie»

Ces messages, on se doute qu’ils sont entendus. Et même si on n’attend pas forcément de retour de ces médecins, de ces infirmiers et de toutes ces autres forces vives qui luttent au quotidien, le Centre Hospitalier de Mouscron vient de diffuser un remerciement.

Ce mardi midi, la page Facebook du CHM a en effet fait apparaître deux clichés au sein même des soins hospitaliers de Mouscron.

Dont un où certains ont brièvement pris la pose afin de vous dire «Merci» tout en rappelant de rester chez vous afin que les heures qu’ils ne comptent plus ne s’alourdissent pas davantage encore...

Pour que le Covid-19 disparaisse rapidement malgré la météo qui incite à l’évasion.