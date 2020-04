Tout sur la «Super lune» rose de ce mardi soir

Ce mardi, en début de soirée, les Belges pourront (normalement) observer une «Super lune». Un phénomène assez rare à ne pas rater.

Amateurs d’astronomie ou, plus simplement, de beaux paysages, la soirée de ce mardi risque bien de vous donner le sourire. Et pour cause, c’est aujourd’hui qu’une «Super lune», la plus grosse de l’année, apparaîtra dans le ciel.

Jusqu’à 7% plus grande et 30% plus lumineuse que d’habitude, cette troisième «Super lune» de l’année (après celles du 9 février et du 9 mars) vaut le détour en raison de sa proximité avec notre planète. Alors que la distance entre la Terre et son satellite naturel oscille entre 356.410 km (périgée) et 405.500 km (apogée), la «Super lune» de ce mardi sera parmi les plus proches récemment observées (357.000 km).

Qualifiée de rose car il s’agit de la première «Super lune» observée depuis l’équinoxe du printemps, période où apparaissent les fleurs de cerisiers, sa couleur pourrait toutefois être orangée ou banche en fonction des conditions météorologiques.

Reste qu’il faudra attendre que le soleil se couche pour admirer l’immense lune de ce mardi, soit à partir de 18h30.

La prochaine «Super lune» aura lieu le 7 mai prochain.