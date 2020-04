Coronavirus: un drive-in de dépistage à Baudour pour l’UMons

Epicura a mis en place un drive-in de dépistage pour permettre la poursuite de l’étude de l’UMons visant à démontrer la corrélation entre la perte du goût et de l’odorat et le COVID-19.

Au cours de la pandémie de Covid-19, de nombreux médecins ont constaté l’apparition d’anosmie (perte partielle ou totale de l’odorat) et de dysgueusie (perte partielle ou totale du goût) chez les patients infectés.

Une récente étude européenne (la première étude scientifique mondiale à ce propos), coordonnée par l’UMons et à laquelle ont participé des médecins ORL d’Epicura, a montré que les troubles de l’odorat et du goût étaient fréquents (presque chez 90% des patients présentant une forme non sévère de l’infection) et pouvaient être un signe précurseur – et même isolé – d’atteinte du COVID-19.

LIRE | Coronavirus : les troubles du goût et de l’odorat confirmés par une étude de l’UMons

Dans ce cadre un questionnaire en ligne a été déposé sur le site de l’UMons. Cette enquête concernant l’infection à Covid-19 a récolté plus de 5 000 participants. Parmi ceux-ci, plusieurs centaines de patients présentant une anosmie isolée ont décidé de participer à cette deuxième phase de l’étude. Près de 500 d’entre eux se sont portés volontaires et ont accepté un dépistage par frottis nasal.

Pour effectuer ce dépistage, un drive-in a été installé sur le parking du site Epicura de Baudour ce lundi. Ce dispositif lance la seconde phase de l’étude des Professeurs Lechien et Saussez, les deux chercheurs de l’UMons qui coordonnent l’étude.

Drive-in de dépistage

L’organisation de ce drive-in était exclusivement réservée aux patients ayant répondu au questionnaire et ayant présenté/présentant une anosmie comme seul symptôme. Ces derniers se sont présentés en voiture et ont été dépistés sans quitter leur véhicule.

Ce dépistage a pour but de confirmer si ces patients sont bel et bien atteints par le coronavirus et ainsi établir le lien définitif entre la maladie et les symptômes ORL de perte de l’odorat et du goût.

Hier, 20 patients ont pu être dépistés en une heure. Cette phase de l’étude est pour l’instant réalisée dans deux hôpitaux belges, Epicura et le CHU Marie-Curie.