Coronavirus: Un marché aux fleurs virtuel pour la cité des Cinq clochers (vidéo)

«Dites-le avec des fleurs». Avec cette action, l’Office du tourisme de Tournai vous invite à inonder la Toile de photos de «Tournai en fleurs», anciennes ou actuelles, mais aussi de dessins accompagnés de textes et/ou de poèmes. Le marché en fleurs ne pouvant être organisé cette année pour les raisons que l’on sait. Ne manquez pas notre vidéo en fin d’article consacrée à une sucrerie incontournable du marché aux fleurs tournaisien…

À Tournai, le marché aux fleurs existe depuis le 19e siècle et il est traditionnellement organisé au début du printemps, après le carême. Les étals floraux auraient dû, cette année, investir la rue Royale et les quais ce vendredi 10 avril. Lutte contre le coronavirus oblige, ce ne sera pas le cas en 2020.

D’où l’idée lancée par l’Office du tourisme de Tournai de proposer à tout un chacun d’inonder la Toile, et plus spécifiquement les réseaux sociaux, de photos - anciennes ou récentes - montrant la ville fleurie ainsi que les villages du grand Tournai.

Vous pouvez également envoyer votre photo préférée sur le site web de l’Office du tourisme.

«Accompagnez-la, si vous le désirez d’un poème, d’un haiku, d’un court texte personnel pour réchauffer le cœur des habitants de Tournai et bien au-delà. Un texte d’un auteur connu parlant des fleurs, du printemps, de la renaissance vous émeut? N’hésitez pas non plus à l’envoyer, en mentionnant son auteur», propose l’Office du tourisme. Vous pouvez aussi accompagner votre photo d’un petit texte ou d’un poème destiné à réchauffer le cœur des Tournaisiens, et des autres… Com.

Si vous ne disposez pas de photos, vous pouvez également demander à vos enfants de réaliser un dessin sur le même thème.

Les plus beaux clichés, textes et dessins seront publiés sur la page Facebook Visit Tournai le vendredi 10 avril de manière à ce que vous puissiez, malgré le confinement, vous plonger dans l’ambiance du marché aux fleurs si cher au cœur des Tournaisiens.

Pour tous les détails sur cette opération, vous pouvez rejoindre le site officiel de l'Office du tourisme de Tournai

Et pour vous replonger dans l’ambiance, voici une petite vidéo sortie de nos archives: