Boris Johnson admis en soins intensifs

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, testé positif au nouveau coronavirus il y a dix jours, a été transféré en soins intensifs lundi, au lendemain de son hospitalisation dans le centre de Londres, a annoncé son porte-parole.

«Au cours de l’après-midi, l’état de santé du Premier ministre s’est détérioré et, sur le conseil de son équipe médicale, il a été transféré au service des soins intensifs de l’hôpital», a indiqué le porte-parole.

Désormais, M. Johnson sera remplacé par son ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, «là où nécessaire», a ajouté la même source par communiqué.

Plus tôt dans la journée, son porte-parole avait indiqué que le Premier ministre avait «passé une nuit tranquille à l’hôpital St Thomas à Londres» et que son moral était «bon». Il reste à l’hôpital en observation», avait-il ajouté, répétant alors que le responsable, âge de 55 ans, restait aux commandes du gouvernement.

Le Covid-19 a déjà tué près de 5.000 personnes sur le sol britannique, dont un enfant de cinq ans, et les bilans quotidiens se sont aggravés tout au long de la semaine dernière. Ils ont même dépassé ceux de l’Italie pendant le week-end.

Diagnostiqué il y a dix jours, M. Johnson est le seul chef d’État ou de gouvernement d’une grande puissance à avoir été contaminé. Il a été hospitalisé dimanche soir pour subir des examens, ont annoncé ses services. Le dirigeant continuait à éprouver des symptômes de la maladie, dont de la fièvre.

Près de 50.000 personnes ont été testées positives au Covid-19 au Royaume-Uni, devenu l’un des pays d’Europe les plus violemment touchés et les plus critiqués pour avoir tardé à prendre la mesure de la situation.