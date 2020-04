Coronavirus: Fin de saison pour la Maison de la culture de Tournai. Rendez-vous en 2021

En raison de la crise sanitaire, la Maison de la culture de Tournai a choisi de mettre fin à la... fin de saison.

Même si les mesures de confinement devaient être levées le 19 avril prochain - ce qui est peu probable - la Maison de la culture de Tournai ne poursuivra pas la saison actuelle jusqu’à son terme.

«Aujourd’hui, notre seul choix est d’accepter que, pour le bien et la santé de toutes et tous (et cela n’a pas de prix!), notre saison culturelle ne peut être maintenue, même si l’activité devrait reprendre doucement d’ici quelques semaines, nous l’espérons.

Notre équipe met toute son énergie et travaille activement à la mise en place de la saison 20-21», précise la chargée de communication, Cathy Stiévenard.

Toutes les animations et représentations de fin de saison sont donc annulées, mais certaines d’entre elles pourraient être reprogrammées la prochaine saison.

«Les ateliers du CEC ainsi que la fête prévue le 30 mai sont également annulés. Pour le cycle cinéma art et essai, les dispositions suivront celles prises par Imagix.

Il n’y a donc aucune programmation prévue pour le moment», précise encore la chargée de com.

Ceux et celles qui avaient acheté leur ticket sont invités, si ils ou elles le souhaitent, à ne pas solliciter un remboursement par solidarité avec les artistes, ils et elles peuvent cependant se faire rembourser (par virement bancaire) sur simple demande écrite en y mentionnant un numéro de compte avant le 30 juin 2020 à billetterie@maisonculturetournai.com.

Pour les ateliers, la Maison de la culture invite le public à prendre contact avec le service accueil/billetterie par téléphone au 069/25 30 80 du lundi au vendredi de 9h à 16h et par mail à billetterie@maisonculturetournai.com (les bureaux et la billetterie restent fermés jusqu’à nouvel ordre). le site web www.maisonculturetournai.com et la page Facebook Maison Culture de Tournai sont toujours accessibles.