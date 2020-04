La 40e édition du Festival du rire de Rochefort reportée

La 40e édition du Festival international du rire de Rochefort, qui devait se dérouler du 6 au 24 mai, est reportée à une date ultérieure, indique lundi l’organisation.

«Après l’annulation obligatoire de nos soirées de gala du mois de mars, il est l’heure pour l’organisation du FIRR de se positionner. À l’approche de l’échéance et toujours dans l’incertitude face aux mesures sanitaires et gouvernementales actuelles, nous avons décidé de ne pas maintenir l’événement aux dates prévues», explique l’organisation.

Les dates de report des soirées de gala et du festival ne sont pas encore connues. «Le projet actuel est de reporter les soirées de Gala et dans la mesure du possible, la majorité des spectacles du FIRR 2020.»

Les tickets déjà achetés seront par ailleurs valables aux dates qui seront communiquées. En cas d’impossibilité de se rendre au (x) spectacle(s), un remboursement via un bon à valoir sera envisageable.