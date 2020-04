Les États-Unis franchissent la barre des 10.000 morts

Le gouverneur de New York prolonge les mesures de confinement jusqu’au 29 avril

Le gouverneur de l’État de New York, épicentre de l’épidémie de Covid-19 aux États-Unis, a annoncé lundi prolonger jusqu’au 29 avril les mesures de confinement imposant la fermeture des écoles et de toutes les activités non essentielles.

«Si la courbe s’infléchit» et que «le taux d’infection baisse», «c’est parce que la distanciation sociale marche, il faut la poursuivre et les activités non essentielles resteront fermées jusqu’au 29 avril», a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo lors de son point de presse quotidien.

«Ce n’est pas le moment de se relâcher», a-t-il ajouté alors que le nombre de décès quotidiens s’est stabilisé depuis deux jours dans cet État.

La pandémie y a tué au total 4.758 personnes, pour plus de 130.000 cas recensés, sur une population totale de près de 20 millions d’habitants.

L’État de New York compte ainsi à lui seul près de la moitié des 9.700 morts comptabilisés lundi aux États-Unis par l’université Johns Hopkins, et plus du tiers des quelque 339.000 cas.

Ces deux derniers jours, le nombre de morts quotidiens de la pandémie recensés dans l’État a cependant semblé plafonner juste en-dessous des 600, après un record de 630 de vendredi à samedi.