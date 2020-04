«Le gouvernement germanophone a déjà acheté plus de 107.000 masques de protection», a indiqué lundi le ministre de la Santé, Antonios Antoniadis, interrogé par les députés du parlement germanophone.

Alors qu’une réunion commune de toutes les commissions était organisée, vingt-trois des 28 questions orales du jour portaient sur le coronavirus et la maladie qu’il provoque, la Covid-19.

Antonios Antoniadis, le ministre en charge de la Santé, a été le plus sollicité. Il a eu l’occasion d’indiquer que plus de 107.000 masques de protection, de différents types, ont été achetés par le gouvernement germanophone et mis à disposition des institutions de soins et des métiers en contact avec des personnes à risque.

Le ministre a également expliqué être entré en contact avec des fournisseurs de matériel de protection dès la mi-février, avant même que le gouvernement fédéral ne s’attelle à la gestion de la crise. «Au total, c’est un montant de 820.000€ qui a déjà été consacré à l’acquisition de ce matériel de protection et de désinfection».

Le ministre est également revenu sur les capacités d’accueil des patients atteints du coronavirus, dans les deux hôpitaux germanophones. À Eupen, on dispose de 17 lits pouvant accueillir des malades atteints du coronavirus, auxquels il faut ajouter 9 lits de soins intensifs. En cas de besoin, cette capacité peut être étendue. À Saint-Vith on dispose de 23 lits dédiés aux patients porteurs du coronavirus, et 6 lits de soins intensifs.

Actuellement, 8 patients sont pris en charge dans un service Covid et 3 autres sont traités dans une unité de soins intensifs à Saint-Vith. À Eupen, ils sont 13 dont 6 qui nécessitent une assistance respiratoire. Au total, 7 personnes ont perdu la vie à Eupen et 9 à Saint-Vith, selon les chiffres fournis par les hôpitaux.

Pour permettre la tenue de cette réunion, tout en respectant les distanciations sociales imposées par le Conseil national de sécurité, des dispositions avaient été prises. Certains mandataires assistaient ainsi à la réunion en vidéoconférence.