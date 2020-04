Coronavirus: la province de Luxembourg n’est plus «la plus épargnée»

Au nombre de cas détectés, notre province n’est plus la «plus épargnée du pays». Namur et le Brabant wallon comptent moins de cas.

Jusqu’à dimanche, la province de Luxembourg était considérée comme la plus épargnée par la pandémie de coronavirus, en Belgique. Depuis dimanche, notre province «dépasse» les provinces de Namur et du Brabant wallon, au nombre de cas détectés. Nous sommes passés de 521 cas détectés samedi, à 614 dimanche et 635 ce lundi (pour 565 cas dans le Brabant wallon et 630 à Namur).

Pas de panique, cela ne veut pas dire qu’il y a une recrudescence de l’épidémie au sein de notre province. «Depuis la semaine dernière, nous testons en maison de repos, rappelle le Dr Didier Neuberg, directeur médical de Vivalia, l’intercommunale des soins de santé de notre province. Des maisons de repos ont été entièrement testées. Maintenant, je ne sais pas comment cela fonctionne dans les autres provinces. Ont-elles aussi testé leurs maisons de repos?»

Rappelons aussi que les cas détectés ne correspondent pas au nombre de personnes infectées par le Covid-19, puisqu’il n’y a pas (encore) de dépistage massif dans la population.

Au niveau des communes

À l’échelle provinciale, et proportionnellement au nombre d’habitants, ce sont les communes de Meix, Libin et Herbeumont les plus épargnées. Et celles de Bouillon (39), Rouvroy (13) et Vielsalm (44) les plus touchées. Là aussi, ces chiffres doivent être analysés avec prudence. «Je pense que c’est dû à la présence de maisons de repos où il y a eu des cas de Covid-19», avance le Dr Neuberg.

VIELSALM «La présence de homes sur la commune» La situation de la commune de Vielsalm peut interpeller si l’on analyse de façon brute le nombre de personnes positives au Covid-19. Le dépistage n’étant pas généralisé, il y a lieu de relativiser ces chiffres et de les remettre dans leur contexte. Il y a plusieurs homes sur la commune de Vielsalm. Celui de la Bouvière, géré par Vivalia et deux accueillant des personnes handicapées, gérés par l’ASBL Les Hautes Ardennes. «La présence de ces homes sur le territoire a entraîné de facto une hausse des tests. Si plus de tests sont réalisés, il y a une probabilité supérieure d’avoir des cas positifs au Covid-19. C’est ce qui se passe actuellement et qui, à mon sens, explique la donnée chiffrée. Je ne pense pas qu’il y ait un foyer particulier à Vielsalm», explique le bourgmestre Elie Deblire. Il ajoute: «Les volontaires qui souhaitent venir donner un coup de main dans les homes souhaitent également être testés pour ne pas être des vecteurs de transmission. Là aussi, cela pourrait augmenter le nombre de cas.» Soulignons à ce sujet qu’autant l’appel aux volontaires que celui aux dons reste de mise pour les homes des Hautes Ardennes.