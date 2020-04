Une nouvelle distribution de masques à La Louvière

Cette nouvelle distribution doit permettre d’équiper les infirmières et infirmiers à domicile qui n’étaient pas repris dans les listings non mis à jour, mais aussi sages-femmes et kinés respiratoires.

Le Bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert, a été mandaté par le Gouverneur de la Province de Hainaut afin d’assurer une nouvelle distribution de masques à l’attention des infirmières/ers à domicile qui n’étaient pas repris dans la première liste de distribution ainsi que des kinésithérapeutes respiratoires et des sages-femmes domiciliés sur le territoire de la Ville de la Louvière.

La distribution sera organisée le mardi 07/04 à partir de 13 h à 16 h et le mercredi 8/04 de 9 h à 16 h, sans interruption, à la Cité administrative place Communale 1 à 7100 La Louvière.

Pour recevoir des masques, les praticiens ?? être en possession de leur carte d’identité et de leur numéro INAMI.

Afin d’assurer une distribution maximale des masques, pour les trois catégories suivantes (nouveaux inscrits INAMI, nouveaux diplômés non inscrits à l’INAMI, infirmières/ers sans prestations en 2018 mais se déclarant comme encore active à domicile ), il est demandé de se fournir d’une des preuves suivantes: via un numéro INAMI, un accès à l’application des infirmières/ers à domicile, un carnet de prestation patient, une fiche de paie de salarié(e), une preuve de paiement patient à domicile, un numéro BCE…