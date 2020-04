Philippe Goffin en visioconférence avec les 118 postes diplomatiques belges à l’étranger

Le ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Philippe Goffin, a entamé lundi une série d’échanges par visioconférence avec les 118 postes diplomatiques belges à l’étranger, afin notamment de se faire une idée plus précise de la crise du coronavirus dans les différentes parties du monde où ils représentent les intérêts de la Belgique.

Ces échanges, qui sont, selon son entourage, appelés à se répéter, ont un triple objectif, a précisé M. Goffin (MR).

«Cela me permet d’avoir un contact direct avec les chefs de poste. Ils peuvent ainsi me faire part de la situation particulière dans leur juridiction. Un pays n’est en effet pas l’autre. Cela permet aussi d’avoir une idée plus précise de ce qui se passe en ce moment avec cette crise sanitaire mondiale. Enfin, j’ai l’occasion de les remercier tous pour le dévouement dont ils font preuve depuis plusieurs semaines avec l’organisation des rapatriements et l’aide apportée à de très nombreux Belges. Les diplomates ont un grand sens de l’état et s’investissent totalement pour rendre service aux Belges à l’étranger», a indiqué le ministre, cité par communiqué.

Cette prise de contact se déroule en six étapes. Le chef de la diplomatie s’est en effet entretenu lundi matin avec tous les chefs de poste (ambassadeurs et consuls généraux) de la zone Asie-Océanie et de la zone Afrique du Nord/Moyen-Orient. À 18h00, contact a été pris avec les chefs de poste pour l’Amérique (Nord et Sud). Des contacts avec les diplomates en poste en Europe et en Afrique subsaharienne se tiendront mardi et mercredi.

Cette initiative, qualifiée de «positive», est amenée à se répéter.

«C’était vraiment important que nous puissions établir un contact direct entre le ministre et les diplomates. Le ministre aurait en effet dû rencontrer l’ensemble de la diplomatie belge mi-mars lors des Journées diplomatiques (à Bruxelles, NDLR) mais nous avons été contraints de les reporter pour cause de coronavirus», a expliqué son chef de cabinet, le diplomate Bernard Quintin.