Deliveroo va payer les restaurateurs sur base hebdomadaire, tous les jours chez Uber Eats

D’ici quelques jours, Deliveroo paiera les restaurateurs sur base hebdomadaire et non plus toutes les deux semaines comme c’est le cas actuellement, a-t-on appris lundi auprès de la plateforme de livraisons de repas à domicile. Chez son concurrent Uber Eats, les paiements peuvent désormais se faire tous les jours, contre chaque semaine auparavant.

Ce changement dans les modalités de paiement a été adopté afin de permettre aux restaurants, obligés de fermer leurs portes au public depuis l’entrée en vigueur des premières mesures de confinement liées au coronavirus, de disposer plus rapidement de liquidités.

Aux Pays-Bas, Deliveroo a décidé, depuis vendredi, de payer ses restaurateurs clients chaque jour au lieu de tous les quinze jours, et ce durant trois mois. Les restaurants doivent y rester portes closes depuis le 15 mars.

En Belgique, le paiement se fera sur base hebdomadaire d’ici la fin de la semaine ou début de semaine prochaine, explique Rodolphe Van Nuffel, porte-parole de la filiale belge de l’enseigne britannique.

Depuis le début de la crise et des mesures de confinement, près de 200 nouveaux établissements se sont signalés auprès de Deliveroo, actif dans douze villes belges, pour en devenir clients. Parmi eux, certains qui n’avaient jusqu’à présent pas de service de livraison, mais aussi des boulangers, bouchers et épiciers locaux.

Au niveau des commandes, la filiale belge indique par ailleurs avoir des chiffres comparables par rapport à la même période l’année passée. Les lunchs sont moins populaires, au contraire des livraisons vespérales, un phénomène notamment lié aux heures d’ouvertures parfois plus spécifiques des restaurants.

Du côté d’Uber Eats, tous les établissements qui le souhaitent peuvent percevoir leurs revenus de manière quotidienne et non plus une fois par semaine, afin de faciliter la gestion de leur trésorerie notamment pour tous les restaurants indépendants, explique la filiale du groupe américain.

En outre, aucun frais d’activation ne sera appliqué pour les restaurants qui souhaitent rejoindre l’application jusqu’au 15 avril. D’ici là, les frais de livraison sont par ailleurs gratuits pour les clients, dans le but de soutenir et renforcer l’activité apportée à tous les restaurants qui continuent à utiliser l’application pour pallier la fermeture de leurs salles au public.