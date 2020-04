Course-poursuite lors d’un contrôle Covid-19 à Flémalle: un Liégeois interpellé

Un Liégeois âgé d’une vingtaine d’années a été déféré lundi au parquet de Liège à la suite d’une course-poursuite qui s’est déroulée dans les rues de Flémalle, samedi soir.

L’individu circulait à bord d’un véhicule avec deux passagers, lorsque les policiers de la zone de police de Flémalle, ont tenté d’effectuer un contrôle relatif aux mesures sur le Covid-19. Une course-poursuite a alors débuté dans les rues de Flémalle.

Durant plusieurs minutes, l’individu a tenté de fuir les forces de l’ordre, jusqu’à ce qu’il soit intercepté. Lorsque les enquêteurs ont fouillé le véhicule, ils ont découvert une dizaine de grammes de cannabis ainsi qu’un marteau. La voiture circulait également avec de fausses plaques d’immatriculation.

Les deux passagers qui se trouvaient dans le véhicule ont, dans un premier temps, été privés de liberté avant d’être relaxés.

Le conducteur a quant à lui été déféré au parquet de Liège. L’homme était connu des services de police et avait déjà été condamné pour des faits relatifs à un trafic de drogue. Le dossier a été placé à l’instruction et une demande de mandat d’arrêt a été formulée à son encontre. La liste des infractions commises par le suspect comprend entrave méchante à la circulation, détention de stupéfiants, rébellion, infraction à la législation sur les armes, faux et usage de faux et non-respect des mesures Covid-19.