La mère de Pep Guardiola décède du Covid-19

Manchester City vient d’annoncer son entraîneur, Pep Guardiola, a perdu sa mère aujourd’hui. Cette dernière était atteinte du COVID-19.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .