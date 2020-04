Face à la pénurie, l’UCLouvain produit une solution hydroalcoolique

L’objectif de l’UCLouvain est de livrer la solution le plus vite possible au personnel soignant qui n’a pas d’autre solution pour être approvisionné. -

Pour pallier la pénurie de gel hydroalcoolique, les chercheurs et techniciens du secteur des sciences et technologies de l’UCLouvain en produisent à destination au personnel soignant du Brabant wallon.

«Face à la pandémie de coronavirus, les gels hydroalcooliques se font rares. Or, les universités possèdent, grâce à leurs nombreux labos, l’ensemble des produits nécessaires à leur fabrication, dit l’université par communiqué. Dans une optique solidaire, des chercheur·euses et technicien·nes UCLouvain ont décidé de mettre leur savoir-faire au service du personnel soignant et médical des environs de Louvain-la-Neuve pour proposer de la solution hydroalcoolique (potentiellement plusieurs centaines de litres), histoire de pallier la pénurie.»

L’objectif est de livrer la solution le plus vite possible aux centres de tri, médecins généralistes, maisons de repos et centres pour handicapés de Louvain-la-Neuve et ses environs, qui n’ont pas d’autre solution pour être approvisionnés.

Et l’université de poursuivre: «Grâce à quelques entreprises locales (Firmenich Belgium et Ansers Analytical Services), l’UCLouvain a réussi, en un après-midi, à réunir assez de contenants de toutes les tailles pour produire et livrer des dizaines de litres de solution hydroalcoolique. D’autres entreprises sont prêtes à faire don de flacons supplémentaires si nécessaire.»

Pour Nicolas Cordier, directeur du parc scientifique de Louvain-la-Neuve, cité dans le communiqué, cette action «reflète bien la force de l’écosystème bâti autour de l’UCLouvain et l’importance de la proximité université-entreprises dans la lutte contre le Covid-19. La solidarité compte encore plus aujourd’hui, et cette générosité permet d’accélérer les choses au bénéfice de notre santé à toutes et tous.»