Saint Roch passe à la (Tienne) trappe

La nouvelle a été officialisée hier par un communiqué cosigné par le comité Saint Roch et le bourgmestre thudinien. La marche Saint-Roch qui devait avoir lieu le 3e dimanche de mai est annulée.

C’est officiel! Saint Roch ne sortira pas ce troisième dimanche de mai comme il le fait traditionnellement, escorté par 1 700 marcheurs. Ce vent défavorable qui soufflait depuis une dizaine de jours, depuis que le bourgmestre Paul Furlan avait avoué réfléchir à l’annulation ou à son report, s’était renforcé dès que les autorités montoises avaient annulé les festivités liées au doudou. Ce n’était donc plus qu’une question de temps pour les Thudiniens suspendus à la décision officielle…

Dimanche déjà les états majors de certains pelotons avaient écrit à leurs marcheurs pour évoquer cette annulation. La dernière rafale a soufflé ce lundi matin par le biais d’un communiqué cosigné par le bourgmestre et le président du comité Saint- Roch:

«Tenant compte des recommandations du Conseil national de sécurité, de l’impossibilité de déterminer la date de la fin de la pandémie Covid-19 et l’incertitude quant aux mesures de l’après épidémie qui s’appliqueront aux rassemblement de masse… le comité Saint-Roch de Thuin, organisateur de la Marche éponyme, en bonne intelligence avec les autorités locales, doit se résoudre à conclure qu’il ne sera pas possible d’organiser sereinement la marche Saint-Roch des 16, 17 et 18 mai».

A une autre date? Pas sûr

Il s’agit à présent de digérer la nouvelle et de penser à l’avenir avec raison.

On sait que Paul Furlan avait évoqué clairement le report, à l’automne par exemple, de ce grand rendez-vous annuel thudinien, le bourgmestre pensant ainsi à satisfaire l’économie locale et celle de l’HORECA. Côté des organisateurs, si l’on avoue ne pas encore avoir pris une décision, on s’interroge sur la pertinence de ce report. «Revenons à l’essentiel et au sens premier de la marche. Cela a-t-il un réel sens d’organiser la Saint-Roch dans une autre période de l’année? Les gens auront-ils le cœur à marcher après tout cela. En auront-ils les moyens (financiers)? La crise aura laissé des traces.», s’interrogeait le président Vanadenhoven.

Autant de questions actuellement sans réponse.