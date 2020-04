Plus de 250 infractions aux règles de confinement en Brabant wallon enregistrées ce week-end

Plus de 250 infractions aux règles de confinement ont été constatées durant le week-end en Brabant wallon, a-t-on appris auprès des différentes zones de police de la province.

Les policiers waterlootois ont rédigé 92 procès-verbaux dans le cadre de la législation spécifique Covid-19. Ont notamment été verbalisés des adolescents de communes voisines effectuant des cascades cyclistes sur le parking d’un supermarché de la chaussée de Charleroi, un Saint-Gillois prétendant en pleine nuit chercher à acheter une pizza et une habitante de Woluwe-Saint-Pierre effectuant des photos du Lion de Waterloo.

Un Ucclois de 34 ans a aussi été appréhendé sur le boulevard de la Cense, en possession de stupéfiants et d’un millier d’euros. Un conducteur brainois de 32 ans a été interpellé à Braine-l’Alleud, au terme d’une course-poursuite au départ de la drève Richelle où il avait franchi un feu tricolore dans sa phase rouge.

Dans la zone d’Ottignies/Louvain-la-Neuve, les policiers ont dressé 80 procès-verbaux dans le cadre de la législation spécifique Covid-19, essentiellement pour des rassemblements et déplacements non appropriés, notamment au lac de Louvain-la-Neuve et dans le bois de Lauzelle. Quelque 47 infractions aux règles de confinement encore été constatées dans la zone de Nivelles/Genappe et 28 dans celle de la Mazerine.