«Fouillez vos armoires»: Awans lance un appel aux dons pour la réalisation de visières de protection

La Commune recherche des feuilles A4 plastifiées, transparentes et lisses (anciennement pour rétrospection et les feuilles servant de couverture pour syllabus, recueils, mémoires...), du filament pour impression 3D, etc. Doc COF

La Commune d’Awans recherche des matières premières pour la réalisation de visières de protection destinées au personnel de soins.

«Fouillez vos armoires, la Commune d’Awans s’occupe du reste.» Thibaud Smolders, le bourgmestre d’Awans, a lancé lundi un appel aux bonnes volontés en vue de récolter les matières premières destinées à réaliser des visières de protection pour le personnel soignant dans sa lutte contre le coronavirus.

«La Commune d’Awans souhaite se mettre au service de l’action citoyenne de production bénévole par imprimante 3D de visières de protection couvre-visage et surmasque», explique le bourgmestre, Thibaud Smolders. «Une société réalise gratuitement la construction de ces productions mais il faudrait les matières premières nécessaires.»

Un appel aux dons est ainsi lancé. La Commune recherche des feuilles A4 plastifiées, transparentes et lisses (anciennement pour rétrospection et les feuilles servant de couverture pour syllabus, recueils, mémoires...), du filament pour impression 3D «PLA,77 mm), des feuilles de Plexiglas transparent plus épais de 2 à 3 mm d’épaisseur pour des modèles plus solides.

Si vous avez cela dans les fonds de tiroirs ou armoires, prenez contact avec le secrétariat du cabinet du bourgmestre 04 364 06 51-28 pour connaître les modalités afin de faire vos dons.

La Commune centralise les dons et les relaie vers la société collaboratrice.

«La distribution de ce matériel sera destinée exclusivement au personnel soignant de première ligne, selon les priorités», conclut le bourgmestre.