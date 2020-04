Rassemblements: la police est intervenue 9 fois

En raison du temps ensoleillé, la police de la zone Vesdre-Gueule, qui couvre le nord de la Communauté germanophone, autour d’Eupen, indique avoir dû intervenir à nouveau à neuf reprises ce dimanche, en raison du non-respect des mesures fédérales.

Des groupes d’enfants qui jouaient ensemble et des groupes de plusieurs personnes dans des lieux publics lui avaient été signalés. Et la police a également inspecté plusieurs véhicules dont les occupants venaient de parkings publics ou s’y rendaient. Il s’agissait tant de véhicules belges et que de véhicules immatriculés à l’étranger, précise la zone Vesdre-Gueule. Dans tous les cas nécessaires, des rapports ont été rédigés.