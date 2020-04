Coronavirus : Près de 700 PV pour non-respect du confinement dans le Tournaisis

En quelques jours, le nombre de PV dressés par la police du Tournaisis a augmenté dans des proportions inquiétantes. La météo de ce dernier week-end y est sans doute (en partie) pour quelque chose...

Ce lundi, la zone de police du Tournaisis annonçait que 687 procès verbaux ont été dressés depuis le début de la période de confinement (le 18 mars à midi).

Il est clair qu’avec le retour des beaux jours, certaines règles édictées par le gouvernement fédéral sont parfois difficiles à observer pour certains comme celle, par exemple, de ne pas organiser des barbecues avec d’autres personnes que celles résidant sous le toit familial.

Aussi, la police du Tournaisis déplore que trop de personnes ne se soumettent pas (encore) aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

«Nous vous rappelons avec insistance que les mesures de confinement doivent être respectées, rappelle-t-elle sur sa page Facebook Vous devez:

- Rester chez vous!

- Limiter vos déplacements au strict nécessaire! (le médecin, la pharmacie, les courses, le travail)

- Respecter impérativement les règles d’hygiène et de distanciation sociale (1,5 m entre les individus).»

Elle ajoute en outre que:

«Tant que les mesures ne seront pas levées par le gouvernement, nous poursuivrons nos efforts et les contrôles seront intensifiés sur l’ensemble de notre territoire (Antoing, Brunehaut, Rumes et Tournai) et également en zone frontière.

Dans l’intérêt de TOUS, veuillez respecter les consignes! Merci pour votre compréhension!»

La police ne le précise pas sur sa page Facebook, mais rappelons qu’exercer une activité sportive individuelle ou se promener reste autorisé à condition de pratiquer cette activité uniquement entre membres de la famille vivant sous le même toit ou toujours avec le même ami, en respectant la distance d’1,5 mètre entre chaque personne.

Vous trouverez toutes les réponses aux questions que vous pourriez vous poser sur le coronavirus sur le site officiel https://www.info-coronavirus.be/

Bon confinement et prenez soin de vous.