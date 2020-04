Huy-Waremme: Achat groupé des Communes pour 40 000 masques réutilisables

Via la Conférence des élus, 40 000 masques de protection sont distribués par les Communes pour les professionnels.

On se souvient, il y a quelques jours, des masques chirurgicaux fournis via l’AViQ (Agence wallonne pour une vie de qualité) aux Communes. Des protections destinées notamment aux infirmières indépendantes et au personnel des homes. Leur distribution par les Communes avait d’ailleurs fait l’objet de quelques couacs, car les listes fournies par l’INAMI ne correspondaient pas toujours à la réalité.

Indépendamment de cette distribution, la Conférence Meuse-Hesbaye-Condroz (qui regroupe les 31 Communes de Huy-Waremme) a cherché, elle aussi, à se procurer des précieux masques. «On ne savait pas encore qu’on allait en recevoir via l’AViQ quand on a lancé nos recherches, explique Christophe Collignon, le bourgmestre de Huy. Par Pol Guillaume, qui connaissait un Braivois qui travaillait en Chine dans l’import-export, on a trouvé un fournisseur.»

Aussi pour les policiers

Même si une seconde commande se fait toujours attendre, les efforts des élus ont abouti avec la livraison d’un premier lot de 20 000 masques NK95. «En fait, c’est une norme asiatique, précise Manu Douette, le bourgmestre hannutois. Elle est comparable à la fameuse norme FFP2». Donc, a priori, des masques qui offrent une meilleure protection que les masques chirurgicaux fournis par l’AViQ. Avec l’avantage supplémentaire que ces NK95 sont réutilisables puisqu’ils peuvent être stérilisés.

Comme pour les masques de l’AViQ, ces nouvelles protections sont destinées aux infirmières indépendantes, kinés, médecins généralistes et pharmaciens en complément de celles déjà fournis. Mais les zones de police, qui jusqu’à présent en étaient dépourvues, en recevront aussi.