Des tabliers jetables et des masques offerts au MontLégia: le magnifique élan de solidarité des entreprises

Même si les dons se multiplient envers les hôpitaux, ils ne sont pas encore assez. Un élan de solidarité qui réchauffe le cœur du personnel de soins.

Les dons à la clinique du CHC MontLégia ne s’arrêtent plus. Tant mieux d’ailleurs, même si ce n’est pas encore assez.

La Gazzetta Pizzeria a offert le «souper de fin d’installation» du service néonatal, la Samëlla Visé est venue livrer 100 parts de paëlla pour tout le personnel infirmier et Bernard Schonmacker Artisan Chocolatier a égayé la journée du personnel avec ses macarons colorés, a fait savoir le CHC de Liège sur sa page Facebook.

Le centre vétérinaire Felix Canis à Barchon a fait don de tabliers de protection jetables au laboratoire, Safran Aero Boosters a offert 200 masques FFP3 et deux de leurs ingénieurs ont prêté main-forte à la clinique en participant à la gestion logistique du matériel médical. Une couturière a confectionné des masques solidaires aux jolies couleurs, «nous avons également reçu plusieurs dessins d’enfants avec des messages de soutien, quelques bricolages, de beaux coloriages…»

Pour tout le Groupe santé CHC, Orange Belgique et Huawei Mobile se sont associés afin de réaliser un don au Groupe santé CHC: des masques FFP1, des habits de protection à usage unique ainsi que des paires de lunettes de protection.

Les patrouilleurs de Touring vont dépanner gratuitement tout le personnel médical qui se rend au travail, annonce encore le CHC.

RElab Liège / Luik a fourni au groupe des visières de protection, plus rigides, plus faciles à nettoyer, moins coûteuses et plus rapides à produire.