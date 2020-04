Liège: un service d’emprunt d’ouvrages sur commande à la bibliothèque des Chiroux

La Province continue à oeuvrer au bon fonctionnement de ses départements. Comme au sein de la bibliothèque des Chiroux.

Les différents départements de la Province de Liège continuent à œuvrer à la continuité du service public dans une multitude de domaines et spécialement afin de soutenir les plus faibles d’entre nous ainsi que l’activité économique.

Ainsi, la bibliothèque des Chiroux, qui proposait déjà une multitude de services en ligne, a mis en place un service d’emprunt d’ouvrages sur commande (par téléphone ou par mail) avec un enlèvement sur rendez-vous.

Au niveau de l’enseignement (secondaire, de promotion sociale et supérieur), les mesures adoptées s’inscrivent dans le respect des circulaires transmises par la Fédération Wallonie Bruxelles (FWB) et les cours à distance sont en place dans tous les établissements. Les services (tous niveaux d’enseignement confondus) travaillent actuellement à la préparation de la fin d’année scolaire (organisation de la continuité des apprentissages, organisation des évaluations...) mais aussi à celle de la prochaine (préparation de la structure organisationnelle, de la mise en place du personnel, gestion des appels en cours et à venir...).

Entre autres missions, il y a aussi la prise en charge des sans-abris sur un site centralisé d’accueil mutualisé entre la Province, la Ville de Liège, les CPAS de Seraing et de Liège, l’Abris de nuit sérésien et le Relais social en pays de Liège appelé Collectif Astrid. Le personnel du Carrefour Santé Social (CaSS) et des membres du personnel provincial effectuent des prestations sur ce site du Parc Astrid où la coordination opérationnelle médicale est organisée par la Province.

Le Centre Provincial Liégeois de Promotion et Gestion en Agriculture (CPL-PROMOGEST) continue de fournir les magasins en produits locaux en cette période de confinement où la demande en denrées alimentaires est de plus en plus importante. Dans les circonstances actuelles, CPL-PROMOGEST constitue une bouée de sauvetage pour certains producteurs. Toutes les précautions nécessaires à la protection du personnel sont prises. Des sas d’échanges ont été aménagés de telle sorte qu’aucun contact rapproché ne soit possible avec les fournisseurs. Il en va de même dans les magasins desservis.

Face à la pénurie de masques, les initiatives se multiplient! C’est la raison pour laquelle le Cré@lab a souhaité apporter sa pierre à l’édifice, en produisant à l’aide d’imprimantes 3D des visières qui vont permettre de renforcer la sécurité des personnes qui sont en première ligne. Une action menée en collaboration avec le Collectif citoyen liégeois. La production varie entre 50 et 100 visières par jour et ce jeudi 2 avril, une première série a été distribuée aux bénévoles qui s’occupent des sans-abris dans le campement installé Parc Astrid à Liège.

Enfin, afin d’anticiper la fin progressive du confinement et de la pandémie de Covid-19, la Province de Liège a mis sur pied une cellule de sortie de crise qui sera chargée notamment de formuler des propositions de soutiens au secteur du non-marchand.