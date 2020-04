VIDÉO | Le message de la famille royale depuis le château de Laeken

Le roi Philippe, la reine Mathilde et leurs quatre enfants ont tenu à faire passer un message ce dimanche.

«Courage», «Samen sterk» («On est plus fort ensemble»): c’est le message écrit sur le gazon du château de Laeken. Les images ont été diffusées sur les réseaux sociaux du Palais royal. «Soyons unis en ces moments difficiles. Courage aux victimes, aux malades et à leurs proches. Merci à tous les soignants et aux bénévoles!», peut-on ainsi également lire.

La famille royale participait à une initiative des médias flamands VTM et Het Laatste Nieuws « De Ronde Tegen Corona », qui invitait les citoyens à laisser des messages au sol tandis qu’un hélicoptère viendrait les filmer.