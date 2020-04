Un nouveau décès à Malmedy et un autre à Eupen ce week-end

Deux patients atteints du coronavirus sont décédés ce week-end à Malmedy et à Eupen. Le bilan, chez nous, passe à 20 décès confirmés.

Ce dimanche, le Centre hospitalier Reine Astrid de Malmedy a fait savoir qu’il y avait eu une victime supplémentaire ce week-end, une dame de 87 ans, déjà fragilisée. C’est le dixième décès au sein de l’ancienne clinique. Au total, 16 cas confirmés de coronavirus y sont soignés. Parmi eux, 5 se trouvent aux soins intensifs. Un cas supplémentaire est suspecté. «Dix nouvelles personnes ont aussi été testées. Nous attendons les résultats», indique Jacques Remy-Paquay, président du CHRAM. Deux personnes ont également pu rentrer chez elle.

L’hôpital Saint-Nicolas d’Eupen a, lui aussi, annoncé le décès d’un patient. Le bilan de l’établissement s’élève désormais à 5 décès. Six patients atteints de Covid-19 sont actuellement intubés dans l’unité de soins intensifs. Six autres patients sont traités dans le service d’isolement.

Bonne nouvelle toutefois, vendredi, un patient touché par le coronavirus a pu quitter l’hôpital pour continuer sa convalescence à la maison. Selon les derniers chiffres communiqués, 248 tests ont été réalisés à l’hôpital Saint-Nicolas. Et 73 se sont révélés positifs.

Du côté du CHR Verviers, on comptait encore ce week-end 57 patients positifs hospitalisés, dont 16 en unité de soins intensifs (18 lits sur 22 sont occupés pour le moment). De plus, 28 patients suspects restent en attente confirmation éventuelle et se trouvent au sein de l’unité Covid suspects.

Ce dimanche, d’après les chiffres donnés, le bilan total pour l’arrondissement s’élèverait à 20 décès confirmés.