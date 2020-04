Namur: manifestation du TEC devant le CHR

Un cortège d’une douzaine de bus s’est arrêté ce dimanche devant le CHR, pour une manifestation de solidarité.

Ce dimanche en milieu d’après-midi, une délégation d’agents du TEC ont convergé avec leurs véhicules devant le CHR Sambre-et-Meuse, avenue Albert 1er. Les chauffeurs et les contrôleurs ont chaleureusement applaudi le personnel soignant namurois, comme ils l’avaient fait plus tôt dans la semaine à Charleroi, à Liège et dans le Brabant wallon.

Le cortège formé d’une douzaine de véhicules s’est arrêté de 16h à 16h15 devant les portes de l’hôpital, où des membres du personnel ont délaissé leurs tâches durant un court instant pour accueillir l’hommage des puissants klaxons. Quelques voisins et les rares passants, confinement oblige, ont joint leurs applaudissements à ceux des conducteurs descendus de leurs bus.

D’autres actions de ce type sont prévues dans les prochains jours pour soutenir ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie.