VIDÉOS | Greg Van Avermaet remporte le premier Tour des Flandres virtuel de l’histoire

Le Belge Greg Van Avermaet a remporté le Ronde 2020, version virtuelle. Une grande première, en raison de la pandémie de coronavirus.

Treize coureurs du peloton se sont affrontés depuis leur maison ce dimanche à l’occasion du Tour des Flandres.

Sur leur terrasse, dans leur grenier, leur salon ou leur cave, Greg Van Avermaet, Remco Evenepoel ou encore Oliver Naesen ont participé à une grande première: une course cycliste disputée virtuellement.

Au programme de ce Ronde virtuel: les 32 derniers kilomètres du traditionnel Tour des Flandres, de Renaix à Audenarde.

Durant la course, Michael Matthews a rapidement dû s’avouer vaincu et s’est arrêté. Cinq coureurs se sont rapidement retrouvés en tête: les favoris De Gendt et Evenepoel, ainsi que Van Avermaet, Naesen et Roche.

À 10 kilomètres de l’arrivée, pendant que Remco Evenepoel craquait légèrement, le champion olympique, Greg Van Avermaet a lâché ses compagnons et réalisé une magnifique course.

Le Belge remporte le premier Tour des Flandres virtuel de l’histoire. Oliver Naesen termine à la deuxième place, devant Nicolas Roche.

Le top 5 de ce premier Tour des Flandres virtuel de l'Histoire. pic.twitter.com/nizO0th3Tv — Dans la Musette (@DansLaMusette) April 5, 2020

Greg Van Avermaet gaat solo na de Paterberg! Remco Evenepoel heeft het moeilijk.https://t.co/pZhejmSdH2 pic.twitter.com/lXojsRBs0E — Sporza 🚴 (@sporza_koers) April 5, 2020

Treize coureurs au départ À domicile, sur leurs rouleaux et interconnectés à distance, 13 coureurs se sont affrontés pour remporter le Tour de Flandres 2020. Alberto Bettiol, le tenant du titre, Remco Evenepoel, Greg Van Avermaet, Wout van Aert, Jasper Stuyven, Tim Wellens, Thomas De Gendt, Oliver Naesen, Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Michael Matthews, Nicolas Roche et Mike Teunissen. Les 13 coureurs, confinés chez eux. Capture Sporza Ze zijn vertrokken! #DeRonde2020 https://t.co/pZhejmSdH2 pic.twitter.com/D40fZIQiql — Sporza 🚴 (@sporza_koers) April 5, 2020