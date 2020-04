Coronavirus: ce qu’il faut savoir ce dimanche, en Belgique et dans le monde

Plus de 1,2 million de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 190 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Montage ÉdA

Nouveaux bilans, dernières mesures, la situation dans nos régions et dans le monde: retrouvez tout ce qu’il faut savoir ce dimanche 5 avril à propos de la pandémie du coronavirus.

Nouveau bilan en Belgique: 164 décès supplémentaires, 409 nouvelles hospitalisations

Ce dimanche, le centre de crise du SPF Santé a dévoilé les derniers chiffres de l’épidémie de coronavirus en Belgique.

Pour la première fois, davantage de sorties que d’admissions dans les hôpitaux belges

Pour la première fois, le nombre de personnes ayant quitté l’hôpital sur une journée est supérieur au nombre de nouvelles admissions en raison d’une infection au nouveau coronavirus. Au cours des 24 dernières heures, 504 personnes ont été autorisées à quitter l’hôpital tandis que 499 autres ont été hospitalisées, ressort-il dimanche du bulletin épidémiologique quotidien de Sciensano.

Une proposition de loi déposée pour reporter les soldes au 15 août

Le chef de groupe Open Vld à la Chambre, Egbert Lachaert, a déposé une proposition de loi pour retarder d’un mois et demi la période des soldes, a-t-il indiqué dimanche. Le secteur de la mode plaidait vendredi pour un report afin d’éviter de nombreuses faillites et licenciements.

Bel élan de solidarité au CHU Tivoli: le resto transformé en atelier de couture

Le CHU Tivoli est proche de la saturation et manque de matériel. C’est pourquoi, le restaurant de l’hôpital a été complètement transformé en atelier de confection d’équipements de protection. Des couturiers, membres du personnel, pensionnés et bénévoles, venus notamment de sociétés de gilles de Binche, ont déjà fabriqué des dizaines de blouses et de cagoules chirurgicales.

VIDÉO | Bouli Lanners en colère contre la gestion du coronavirus: «Vous mentez»

Sur son compte Instagram, l’acteur Bouli Lanners a critiqué la gestion belge du coronavirus. Le ministre du Budget, David Clarinval, en prend pour son grade.

Récemment touché par le coronavirus, le Belge de 54 ans a vertement critiqué le gouvernement belge.

Une trentaine de passagers qui devaient être rapatriés vers la Belgique bloqués au Burundi

En pleine crise du coronavirus, une trentaine de passagers qui devaient être rapatriés dimanche vers la Belgique à bord d’un vol affrété par la Défense n’ont pas pu embarquer à Bujumbura, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. Il s’agit de binationaux, dont une vingtaine sont Belgo-Burundais.

Coronavirus: le bilan mondial grimpe à plus de 65.000 morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 65.272 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles dimanche à 11h00 GMT (13h00 HB).

La modélisation pour «sensibiliser encore plus» aux mesures de distanciation sociale

Afin de convaincre le grand public de l’importance de garder ses distances durant cette période de confinement, des chercheurs américains ont étudié la propagation des postillons dans notre environnement immédiat. Et ça fait réfléchir.

Espagne: 674 nouveaux décès, mais les chiffres sont à la baisse

L’Espagne a enregistré dimanche 674 morts dues au nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, le bilan le moins élevé depuis dix jours, en baisse pour le troisième jour consécutif, selon les chiffres du ministère de la Santé.

Donald Trump veut rapidement voir les stades américains remplis

Donald Trump a affirmé samedi lors d’une visioconférence avec les commissionnaires des principales ligues sportives américaines qu’il voulait voir le retour des supporters dans les stades nationaux le plus vite possible.

Le pape François célèbre la messe des Rameaux sans fidèles

Le pape François a célébré dimanche la messe des Rameaux, qui marque l’entrée dans la semaine sainte de Pâques, dans une basilique Saint-Pierre déserte du fait de la pandémie liée au coronavirus.

Patrick Francfort, le batteur des Gibson Brothers, est décédé

Patrick Francfort, le batteur des Gibson Brothers, est décédé ce samedi 4 avril du Covid-19.

La chanteuse Marianne Faithfull hospitalisée

La chanteuse britannique Marianne Faithfull, icône des années 1960, a été hospitalisée après avoir été testée positive au nouveau coronavirus.

Le président de l’UEFA veut clôturer les compétitions européennes pour le 3 août

Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, a fixé au 3 août la date limite pour terminer la Ligue des Champions et l’Europa League, les deux compétitions continentales de football actuellement arrêtées à cause de la pandémie de Covid-19.

La Pro League offre 50.000 repas aux banques alimentaires

La Pro League a fait un don de 100.000 euros aux banques alimentaires, ce qui permettra de prévoir 50.000 repas alors que la crise de coronavirus touche les personnes les plus vulnérables en Belgique.

