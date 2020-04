VIDÉO | Bouli Lanners en colère contre la gestion du coronavirus: «Vous mentez»

L’acteur belge Bouli Lanners n’est pas heureux. Et il l’a fait savoir dans un coup de gueule. Sans langue de bois, comme toujours.

Sur son compte Instagram, l’acteur Bouli Lanners a critiqué la gestion belge du coronavirus. Le ministre du Budget, David Clarinval, en prend pour son grade.

Récemment touché par le coronavirus, le Belge de 54 ans a vertement critiqué le gouvernement belge.

«Je viens de regarder le JT et là, j’ai vu le ministre du Budget Clarinval qui nous balance des chiffres pour nous expliquer les conséquences économiques que va avoir la crise sanitaire», entame-t-il. «Et il base tous ses chiffres sur une reprise du travail le 19 avril. On lui demande ‘vous êtes sûrs que ça va reprendre le 19 avril?’ et le mec répond ‘écoutez, je ne suis pas virologue, je n’en sais rien, je pense que ça va reprendre le 19 avril’».

«T’es ministre, t’assumes»

Bouli Lanners hausse alors la voix: «Mais tout le monde sait bien que ça ne reprendra pas le 19 avril. Tout le monde sait bien que le confinement va continuer, alors arrêtez de nous prendre pour des c… Vous avez menti sur tout. Vous avez menti sur les masques, sur les tests, vous avez envoyé des centaines de personnes au casse-pipe dans les hôpitaux, qui sont là sans protection. Il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux, des gens qui souffrent».

L’acteur ne s’arrête pas là et veut que les ministres assument: «Maintenant, vous assumez. Quand tu vas au JT, quand tu vas aux infos, et que t’es ministre, t’assumes, et tu dis la vérité maintenant».

Comme toujours, Bouli Lanners ne manie pas la langue de bois et parle avec le cœur. À chacun d’en apprécier ou non la forme.