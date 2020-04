VIDÉOS | «Ils taffent», «Ma terre, ma dame»: les morceaux touchants de Stacy Star sur le coronavirus

Tamara Payne, alias Stacy Star, a réalisé deux nouvelles chansons qui parlent notamment du coronavirus, du personnel soignant et de la Terre.

Habituée à faire rire avec son personnage Stacy Star, Tamara Payne prend un ton plus sérieux au moment d’évoquer la crise du Covid-19 qui touche la Belgique et le monde entier.

Avec son rap «Ils taffent» publié sur sa page Facebook, Tamara Payne aborde avec sensibilité et authenticité la crise sanitaire qui nous occupe. Une chanson touchante, un rap conscient. Surpris et bluffés, les fans de Stacy Star apprécient. La vidéo a été vue plus de 41.000 fois.

«C’est quand les rues sont désertes, que tu te rends compte de ce que tu as perdu», «Dire que des gens sauvent des vies, toi t’es tranquille dans ton lit», chante-t-elle.

«Ma terre, ma dame, j’entends sa joie dans notre drame»

«Ma terre, tes cris me fendaient l’âme […] Les villes et les campagnes sont enfin calmes.»

Dans son autre morceau, Tamara Payne évoque la Terre qui vit plus paisiblement depuis que près de 4 milliards de personnes sont confinées dans le monde.

Et l’humain en prend pour son grade. À écouter.