Coronavirus: plus de 63.000 morts dans le monde

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 63.437 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 19h00 GMT.

Plus de 1.169.210 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 190 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

Parmi ces cas, au moins 219.000 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Depuis le comptage réalisé la veille à 19h00 GMT, 5.964 nouveaux décès et 86.745 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès en 24h sont les États-Unis avec 1.399 nouveaux morts, la France (1.053, chiffre incluant les décès dans les Ehpad + maisons de retraite + annoncés samedi) et l’Espagne (809).

L’Italie, qui a recensé son premier décès lié au coronavirus fin février, compte 15.362 morts pour 124.632 cas. 681 décès et 4.805 nouveaux cas y ont été annoncés samedi. 20.996 personnes sont considérées comme guéries par les autorités italiennes.

Après l’Italie, les pays les plus touchés sont l’Espagne avec 11.744 morts pour 124.736 cas, les États-Unis avec 8.098 morts (297.575 cas), la France avec 7.560 morts (89.953 cas), et le Royaume-Uni avec 4.313 morts (41.903 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a dénombré au total 81.639 cas (19 nouveaux entre vendredi et samedi), dont 3.326 décès (4 nouveaux), et 76.755 guérisons.

En nombre de cas, les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 297.575 contaminations officiellement recensées, dont 8.098 décès et 10.032 guéris.

Depuis vendredi à 19h00 GMT, l’Angola, le Suriname, le Koweït, la Géorgie et le Liberia ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol.

L’Europe totalisait samedi à 19h00 GMT 46.033 décès pour 627.127 cas, les États-Unis et le Canada 8.342 décès (311.447 cas), l’Asie 4.137 décès (116.129 cas), le Moyen-Orient 3.623 décès (71.739 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 891 décès (28.166 cas), l’Afrique 375 décès (8.129 cas), et l’Océanie 36 décès (6.480 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).