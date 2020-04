41 nouveaux cas de coronavirus avérés en Brabant wallon

Les chiffres communiqués ce samedi par Sciensano font état de 495 cas avérés de coronavirus en Brabant wallon. C’est 41 cas de plus que lors du bilan de la veille. Seuls les cas testés positifs sont considérés comme avérés. Il n’y a pas de recensement des cas suspects.

Tubize (52 cas avérés) et Braine-l’Alleud (50) sont les communes brabançonnes les plus touchées. Beauvechain, Ramillies et Villers-la-Ville sont les communes les moins touchées avec moins de 5 cas avérés. Dans ce cas, Sciensano ne précise pas le nombre de cas. Ces trois communes ensemble comptabilisent 10 cas, comme la veille.

À nouveau une hausse des personnes hospitalisées

Le nombre de personnes hospitalisées dans les deux hôpitaux recensés en Brabant wallon est de 64, contre 65 la veille. 17 patients sont en soins intensifs. C’est deux de moins que la veille.

Six nouveaux patients souffrant du coronavirus ont été admis dans ces deux hôpitaux. Quatre personnes ont pu quitter l’hôpital à la suite de l’amélioration de leur santé.

Sciensano ne précise pas l’origine des personnes décédées du coronavirus à un niveau plus précis que celui de la région.