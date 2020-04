VIDÉO | La zone de police Ouest Brabant wallon reprend les Restos du cœur

La zone de police Ouest Brabant wallon a posté ce samedi matin une vidéo plutôt… inattendue et amusante.

On y voit les forces de l’ordre pousser la chansonnette en adaptant la chanson des Restos du cœur. Les paroles de Jean-Jacques Goldman ont été réinventées pour coller à l’actualité, avec un week-end ensoleillé et même estival.

«Aujourd’hui, on n’a plus le choix que de rester confiné chez soi. Pour lutter contre ce coronavirus, on n’a pas le choix, oui c’est comme ça. C’est clair que ce n’est pas évident, toutes ces mesures de confinement. On compte sur vous pour nous aider et tous ensemble, y arriver.»

Trois heures seulement après le partage, la vidéo comptabilisait déjà plus de 350 commentaires positifs et 2 000 partages. Une réussite.