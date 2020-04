VIDÉO | En Espagne, un patient de 93 ans guéri salué par une haie d’honneur

Une haie d’honneur à la sortie de sa chambre, c’est ainsi que l’équipe médicale de l’hopital de La Seu d’Urgell en Catalogne a accueilli ce patient de 93 ans guéri du Coronavirus.

À l’hôpital Fundació Sant, à Lleida (Catalogne), ce mardi 31 mars, le personnel médical a réservé une attention particulière à leur premier patient guéri du coronavirus. L’homme, âgé de 93 ans, venait de passer plusieurs jours en soins intensifs, avant de finalement trouver le chemin de la guérison. Plusieurs soignants de l’hôpital ont applaudi le malade rétabli, dont l’identité demeure inconnue, en le félicitant à travers leurs masques de protection.

La vidéo partagée sur le compte Twitter de l’hôpital Fundació Sant, qui illustre ce moment particulier avec beaucoup d’émotion, comptabilise déjà plus de 16.000 vues. Tout en enjoignant le grand public à rester à la maison, le personnel déclare «A 93 ans, la maladie est vaincue!»

Primera alta de l’hospital d’un pacient de #COVID19. Amb 93 anys malaltia superada!! #EnsEnSortirem Gràcies per quedar-vos a casa!! pic.twitter.com/cnTDASg84H — Fundació St Hospital (@fshseu) March 31, 2020

L’Espagne, l’un des pays du monde les plus touchés par l’épidémie de Covid-19, dénombre plus de 10 000 décès pour 112 548 cas avérés, ce samedi. La guérison de ce patient âgé, un signe d’espoir pour des milliers de malades à travers le pays, a largement circulé sur les réseaux sociaux espagnols. Plus de 22 000 patients ont déjà guéri de cette maladie en Espagne.