Ce jeudi, le bureau exécutif de l’inBW s’est réuni, en urgence et en vidéoconférence, suite à la demande du gouvernement wallon de rouvrir partiellement et progressivement les recyparcs à partir du 6 avril, «pour autant qu’une série de conditions d’organisation et de sécurité soient remplies, après concertation avec les instances syndicales […]».