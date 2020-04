Les pompiers cherchent des couturières pour des masques

Les pompiers de la zone Hemeco cherchent des couturières pour leur confectionner des masques. À vos machines à coudre…

Ils ont posté leur demande sur leur compte Facebook et les réponses n’ont pas tardé. Les pompiers de la zone Hemeco lancent un appel pour des masques. Et ils cherchent donc des couturières prêtes à leur en confectionner mais en suivant des recommandations bien précises, celles-ci émises par le SPF santé publique et le CHU de Grenoble.

Tiens, les pompiers n’en sont pas équipés? Si, mais leurs stocks de masques FFP2 et chirurgicaux sont gardés pour les interventions ambulances et pompiers. Pas question pour eux, lorsqu’ils sont dans les camions pour partir en intervention (et où ils ne peuvent respecter la distanciation sociale) d’utiliser les masques opérationnels. Les pompiers cherchent donc des masques lavables pour s’équiper «en attendant un stock qu’on doit recevoir», explique le capitaine Goffart. Déjà, «quelques personnes ont répondu à l’appel lancé sur Facebook». De combien de masques ont-ils besoin? «Je ne vais pas donner un nombre, on accepte tout. On se chargera de redispatcher le trop-plein au service provincial qui pourra les distribuer aux autres zones.»

Les recommandations des pompiers pour les masques? Ils doivent être fabriqués en plusieurs couches de tissu, utiliser des matériaux filtrants et lavables à 90°. «Les essuies de cuisine offrent une meilleure protection que certains tissus en coton», notent les pompiers. Il ne faut pas que les masques soient trop épais, sinon on transpire. Et d’ajouter: «Le masque fonctionne comme une mini-taie d’oreiller. En bas, il y a une ouverture où on peut glisser un filtre remplaçable.»

Toutes les infos sont à retrouver sur la page Facebook de la zone de secours Hemeco – poste de Huy.