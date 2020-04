La pandémie de coronavirus a fait plus de 57 000 morts

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 57.474 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles vendredi à 19H00 GMT.

Plus de 1.082.470 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 188 pays et territoires depuis le début de l’épidémie.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

Parmi ces cas, au moins 205.400 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Depuis le comptage réalisé la veille à 19H00 GMT, 5.757 nouveaux décès et 82.440 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Beaucoup de décès en France

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès en 24 heures sont la France avec 1.120 nouveaux morts (un bilan en forte hausse car il intègre les décès dans les maisons de retraite), les États-Unis (1.092) et l’Espagne (932).

L’Italie, qui a recensé son premier décès lié au coronavirus fin février, compte 14.681 morts pour 119.827 cas. 766 décès et 4.585 nouveaux cas y ont été annoncés vendredi. 19.758 personnes sont considérées comme guéries par les autorités italiennes.

Après l’Italie, les pays les plus touchés sont l’Espagne avec 10.935 morts pour 117.710 cas, les États-Unis avec 6.699 morts (261.438 cas), la France avec 6.507 morts (83.165 cas) et le Royaume-Uni avec 3.605 morts (38.168 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a dénombré au total 81.620 cas (31 nouveaux entre jeudi et vendredi), dont 3.322 décès (4 nouveaux) et 76.571 guérisons.

Les États-Unis fortement contaminés

En nombre de cas, les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 261.438 contaminations officiellement recensées, dont 6.699 décès et 9.428 guéris.

Depuis jeudi à 19H00 GMT, la Libye, le Kirghizistan, les Iles Mariannes du Nord et la Lettonie, ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol.

L’Europe totalisait vendredi à 19H00 GMT 41.985 décès pour 587.386 cas, les États-Unis et le Canada 6.865 décès (273.199 cas), l’Asie 4.082 décès (114.493 cas), le Moyen-Orient 3.451 décès (67.739 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 735 décès (25.839 cas), l’Afrique 323 décès (7.592 cas) et l’Océanie 33 décès (6.228 cas).