«La crise change nos priorités mais pas nos valeurs», soutient le ministre Crucke

Le ministre wallon du Budget parle de sens et de valeurs, au travers de la crise du Covid-19. Sans oublier le nerf de la guerre. Ni la guerre.

Des recettes qui battent en retraite, des dépenses qui ne cessent de gonfler. Dans la tourmente du Covid-19, il va falloir un sacré pilote dans chaque cockpit budgétaire. « Il faut surtout de l’humilité et des valeurs», renvoie Jean-Luc Crucke. Une task force finance/budget, composée des cabinets wallons, mais aussi de la BNB, du bureau du plan et d’experts extérieurs, a entamé analyses et projections.

On parle de l’urgence mais aussi d’avenir avec le ministre wallon du Budget.

Jean-Luc Crucke, le gouvernement wallon a rapidement débloqué une aide exceptionnelle de 350 millions pour soutenir l’économie. Et il faudra aller plus loin. Le budget 2020 affichait déjà un déficit de 435 millions€. On peut aller jusqu’où?

On ne peut pas répondre dans l’immédiat. Parce que l’immédiat, c’est le soutien aux structures de santé, dans le sens le plus général du terme. Qu’on ne nous demande pas de compter: la priorité, elle est là. Et il y en a deux autres.

L’économie, forcément…

Oui. Il faut veiller à ce que le tissu économique, en phase d’hibernation, puisse en sortir rapidement et avec la même capacité qu’avant, dans la mesure du possible. On parle d’aides en cash, pour la trésorerie des indépendants et des petites entreprises. Et puis, troisième point: que tous ceux qui ne peuvent plus travailler voient leurs revenus assurés, de manière à ne pas ajouter de la pauvreté à la pauvreté. On doit aider les entreprises et les citoyens à garder la tête hors de l’eau. C’est énorme.

On comptera plus tard?

Je n’aime pas dire qu’on travaille sans compter. Mais quand on donne un chiffre, il est dépassé le lendemain. Par contre, le budget doit avoir du sens. Et il en aura s’il suit ces trois directions.

Ça veut dire aussi qu’il y aura des choix budgétaires. Les objectifs que le gouvernement wallon se fixait en début de législature vont être réorientés?

Il faut toujours se remettre en question. L’ajustement à venir sera crucial.

La Déclaration de politique régionale (DPR) doit être revue de fond en comble?

Évidemment puisque la crise modifie les priorités. La DPR d’après la crise ne sera plus la même. Mais on garde nos valeurs.

Mais quelles valeurs?

Demain, la transition climatique et l’économie seront plus proches encore. L’une ne réussira pas sans l’autre. Les priorités sont désormais sociales et économiques. L’économie et les investissements verts ne font plus qu’un. C’est «l’économie de sens». On conserve donc nos valeurs. Mais croire qu’on va sortir sans effort supplémentaire ni sans douleur serait un leurre. Demain, il faudra peut-être renoncer à l’un ou l’autre projet parce qu’il ne sera pas essentiel. Clairement, on ne saura pas tout faire. Mais pour le climat, on ne fera pas marche arrière.

Et vous savez déjà ce qui sera essentiel et ce qui ne le sera pas?

C’est ce qui fera débat. Et c’est un débat politique noble. Il y aura des mesures à prendre et elles demanderont du courage.

Quand une autorité dit ça, on comprend souvent qu’il y aura de nouveaux impôts.

Imposer davantage des citoyens qui le sont déjà beaucoup… Pas certain que ce sera accepté. Il faut d’abord que le gouvernement wallon prenne ses responsabilités. On doit nettoyer devant notre propre porte pour aller chercher des budgets. Il y a des efforts à faire en interne avant toute chose. On travaille aussi beaucoup sur l’épargne privée…

Vous planchez en ce moment sur une mobilisation de l’épargne privée. Ça veut dire quoi?

Qu’on proposera aux citoyens qui le souhaitent (c’est sur base volontaire, sinon ce serait de l’impôt) de contribuer à la concrétisation de certains objectifs, par crowdfunding, crowdlending, etc.

Un peu comme ce qui a constitué il y a quelques années la Caisse d’investissement de Wallonie?

Il ne faut surtout pas commettre la même erreur. C’était tout sauf une réussite. Ce qui était dit aux citoyens, c’était: «Investissez, on gère à votre place!». Ici, c’est de la participation . De la cogestion. C’est une autre source de financement, à côté des prêts. On vient de lever 750 millions sur les marchés. Ici, c’est une autre manière de trouver des moyens, sur une base volontaire et citoyenne. La réponse, elle est collective. D’abord, maintenir tout le monde à la surface. Et puis sortir ensemble de cette crise.

«Je me souviens, ma grand-mère disait toujours...» La crise, pour Jean-Luc Crucke comme pour d’autres, c’est du boulot. Beaucoup de boulot. Plus que jamais. Mais c’est aussi un shoot d’adrénaline. «On compare la crise à une guerre. C’est faux. » En même temps, ces jours-ci, le ministre ne cesse de penser à la guerre. Et à sa grand-mère. «Elle est morte à 107 ans. Elle disait toujours que la période la plus passionnante de sa vie, ça a été la guerre 40-45. Pourtant, elle ne savait pas de quoi demain serait fait. Elle n’avait pas un rond, son mari était juif et ils étaient résistants. Mais elle racontait que chaque jour, il fallait se battre pour que demain soit meilleur. Alors, tous les jours, il fallait y aller. Aujourd’hui, je suis animé de la même volonté. Il faut y aller, on n’a pas le choix. Parce que je pense que ça a du sens. » Pour faire quoi demain? «Je ne pense pas que le monde va mourir. Mais ce monde-ci, celui du capitalisme mondialisé, il a montré ses limites. On voit comment un virus (un virus!) a bouleversé l’économie mondialisée. Il faut comprendre pourquoi certains pays ont mieux résisté que d’autres. Singapour, Taïwan… » Quant à l’Europe, il la voit comme ça: «Malade du syndrome belge. Le Nord qui tance le Sud. Mais en période de crise, on ne tance pas l’autre! On a besoin de solidarité, de clarté ». Mais ne lui parlez pas pour autant de décroissance pour le modèle d’après-crise: «La décroissance, c’est ce qu’on vit maintenant. Trois mois comme ça et on ne tiendra pas. Il faut de la croissance, mais on doit réfléchir autrement.»