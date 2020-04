Pas de réouverture des parcs à conteneurs en Wallonie, un désastre pour les agriculteurs

Les agriculteurs, première victimes

Les agriculteurs figurent parmi les premières victimes de ces dépôts. «La fermeture des recyparcs a eu un effet rapide et désastreux sur la propreté publique et particulièrement sur l’espace agricole», note la Fédération wallonne de l’agriculture (FWA) dans un communiqué. «Les agriculteurs wallons ont constaté l’apparition de nombreux dépôts de détritus non récoltés, encombrants y compris, en bordure de leurs parcelles.»

La FWA se dit convaincue «qu’il est possible d’organiser un mode de récolte des déchets non collectés, tout en protégeant les travailleurs des recyparcs, les citoyens et in fine, notre environnement et nos campagnes».