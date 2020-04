Plus de 600 Belges rapatriés en quelques jours

Une information qu’a annoncée vendredi le chef de la diplomatie belge, Philippe Goffin.

Plus de 600 ressortissants belges qui se trouvaient à l’étranger et souhaitaient rentrer au pays en raison de la pandémie de coronavirus ont été rapatriés ces derniers jours sur des vols spéciaux organisés par les Affaires étrangères.

«Hier (jeudi) après-midi, en plus d’un vol depuis Alger, un vol humanitaire a eu lieu depuis Alicante (sud-est de l’Espagne). Ce dernier a permis de rapatrier prioritairement des personnes plus âgées et en moins bonne santé», a-t-il indiqué dans un communiqué.

Vendredi matin, un vol en provenance de Kinshasa a atterri à Bruxelles, via une escale à Lubumbashi (sud-est de la République démocratique du Congo), a ajouté M. Goffin (MR), qui est aussi ministre de la Défense.

Deux cents Belges rentreront aussi samedi de Lima, la capitale péruvienne.

«Ces derniers jours, grâce à l’intervention de nos ambassades sur place, plus de 700 Belges ont également pu rentrer chez eux via des vols de rapatriements organisés par nos partenaires européens», a ajouté le ministre dans le point quotidien qu’il fait sur la situation.