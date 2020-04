Afrique du Sud: 1 505 cas de contamination, la réalité sûrement plus grave

Comme dans d’autres pays, le nombre de cas officiellement recensés est impacté par les limites du dépistage.

Le nombre de cas d’infections au coronavirus est passé à plus de 1.500 et la pandémie a fait sept morts en Afrique du Sud, a annoncé vendredi le ministre de la Santé Zweli Mkhize, en précisant que ces chiffres étaient inférieurs à la réalité à cause des limites du dépistage.

«Le nombre total de personnes positives est de 1.505, soit 43 cas de plus» lors des dernières vingt-quatre heures, a déclaré M. Mkhize à la presse lors d’un déplacement au Cap (sud-ouest).

«Nous voulons également rapporter la mort de deux personnes de plus», a-t-il ajouté, ce qui porte à sept le nombre total de décès par le Covid-19 depuis que la pandémie a atteint l’Afrique du Sud.

Avec plus de 1.500 cas, le pays est le plus touché par le virus sur le continent africain.

Confinement imposé

Pour tenter de ralentir sa propagation, le président Cyril Ramaphosa a ordonné la semaine dernière à ses 57 millions de concitoyens de rester chez eux pendant trois semaines, jusqu’au 16 avril.

Il a également annoncé un effort de dépistage de masse, notamment dans les townships et bidonvilles déshérités, qui peinent à obéir aux consignes de confinement malgré le déploiement de la police et de l’armée.

Le nombre de cas officiellement recensés «est impacté par les limites (...) du dépistage», a souligné M. Mkhize vendredi. «Lorsque nous aurons engagé notre campagne de masse de dépistage, nous nous attendons à ce que ce nombre augmente», a-t-il ajouté.

Le ministre s’est refusé à tout commentaire sur l’avenir du confinement, estimant qu’il fallait «plus de données» pour en évaluer l’efficacité.