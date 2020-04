Plus d’esthéticienne, comment s’occuper de sa beauté?

Cure de sébum

softulka – stock.adobe.com Cure de sébum ou cure de gras: loin d’être esthétique, cette technique naturelle fera le plus grand bien à votre chevelure. Et est 100% compatible avec cette période de confinement. C’est simple: pendant un mois, fini de se laver les cheveux.

Pour que le sébum arrive jusqu’à leurs pointes. Le sébum est la substance huileuse sécrétée par les glandes rattachées aux cheveux. Produit naturellement par notre corps, il est bon pour les cheveux et le cuir chevelu.

Soins

Le sébum protège et hydrate. Mais les shampoings classiques retirent la quasi-totalité de cette matière des cheveux et dérèglent sa production. Paradoxalement, plus on lave ses cheveux, plus vite ils graissent.

Pendant la cure, il est conseillé de se brosser les cheveux deux fois par jour, avec une brosse en fibres naturelles. Comme le poil de sanglier ou le poil de soie végétale. Pour étaler le sébum des racines aux pointes. Après l’usage, lavez la brosse avec de l’eau tiède et du savon. Il est aussi conseillé de masser son crâne tous les jours, en passer ses mains dans les cheveux, pour décoller les racines et les aérer.

Résultat

Après un mois sans shampoing, les cheveux sont renforcés. Soignés par le sébum, ils sont réhydratés et leurs écailles sont plus lisses. Le cheveu paraît plus épais et plus volumineux. Le cuir chevelu a retrouvé son équilibre. Vous pouvez alors espacer les shampoings, en ne lavant vos cheveux qu’une fois par semaine. Après la cure, privilégiez des produits les plus naturels possibles pour conserver les bienfaits du sébum.