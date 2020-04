VIDÉO | Coronavirus: Un kit à bulles pour tisser des liens en période de confinement

Annabel entourée par Anouchka, Gilles et Jérôme. Une photo tirée avant le confinement... EdA - 50617240991

Une chanson, un dessin à colorier et un bricolage compose ce kit conçu par une famille de Kain vous proposant d’échapper au confinement à la manière de bulles de savon se laissant porter par le vent...

Formée au chant au sein de l’académie Saint Grégoire de Tournai, Annabel Derom a fait partie des Encuicuineuses avant de poursuivre au sein du groupe des Divas passagères. Elle continue aujourd’hui encore à donner de la voix au grès d’expériences ponctuelles qui se présentent à elle.

Formatrice au sein du centre de réinsertion socioprofessionnelle l’AID l’Escale, à Warchin, elle poursuit cette activité en télétravaillant depuis son domicile. Confinement oblige.

L’idée de créer «quelque chose» pour s’évader du confinement tout en créant ou en entretenant des liens avec sa famille et le monde extérieur est née un peu par hasard.

Tout a commencé par… une chanson

«Lors de ma première sortie à vélo le long de l’Escaut, tout au début du confinement, explique Annabel, je rencontre une amie grand-maman; elle me raconte combien avec ses petits-enfants c’est difficile, douloureux souvent, de se dire au revoir à la porte, sur le trottoir, sans pouvoir se prendre dans les bras. L’adulte raisonne, explique, mais le petit reste avec les bisous pas donnés, pas reçus… La bulle, c’est aussi le symbole de celui qui pense, qui rêve... EdA

De là est née l’idée de «Dis-le avec des bulles»: et si, en guise de rituel pour se quitter, on demandait de l’aide au petit génie caché dans son pot magique, vous savez, le pot à bulles...légères, scintillantes, les bulles pourraient se retrouver, elles, et se faire des bisous au dessus de nos têtes.

Le lendemain, dans la file où chacun attendait, bien espacé, pour entrer au magasin, un tout jeune papa me dit qu’il ne peut plus voir sa petite fille pour le moment; elle lui téléphone chaque jour, et chaque jour ce sont des pleurs…

Qui sait si le rituel d’une petite chanson peut calmer sa peine? Entendre une voix aimée qui chante, pour dire qu’on ne s’oublie pas et demain, chanter ensemble?

De là sont venus les mots, et puis les premières notes…»

Toute la famille se prend au jeu

«Rentrée à la maison, poursuit Annabel, j’en parle par mail à mes enfants: et si on faisait quelque chose ensemble?

La bulle, c’est aussi le signe de celui qui pense, qui rêve, qui peut dire sa peine, ses espoirs, son amour… mon fils Gilles se propose de réaliser un dessin. Il sera à offrir, à Un dessin que l’on peut colorier et offrir... EdA envoyer ou simplement à colorier.

Une chanson, un dessin… Ce serait sympa aussi de proposer de faire ses bulles avec du matériel qu’on a chez soi…

Les jours suivants, on échange sur la fabrication des souffleurs à bulles… chacun chez soi, nous faisons des tests avec du matériel de récup. finalement, c’est chez Jérôme que la meilleure bulle prend son envol; dans la foulée, il propose d’ajouter un petit tutoriel… notre «kit à bulles» se complète petit à petit!»

Voisins et amis s’y mettent aussi

«Et puis, il y a les voisins! Musiciens de surcroît! poursuit Annabel. Ils s’appellent Camille et Alexis. Par-dessus la haie, nous échangeons quelques nouvelles, en plus des petites courses, quelques oranges, six œuf… Eux, ils donnent leurs leçons de musique par vidéo pour le moment, proposent des défis sur internet. je leur parle de notre projet.

D’emblée, ils sont partants pour traduire sur le papier à musique les notes que j’ai chantées dans ma cuisine! Ensuite, un ami m’aide pour y ajouter le texte… tout est prêt pour lancer notre projet.

Enfin, ma fille Anouchka s’occupe de la diffusion pour que toutes les pièces soient accessibles à tous.»

Les bulles prennent leur envol

«Depuis, plusieurs réponses; M. Martin, instituteur primaire aux Apicoliers à Kain, envoie la vidéo à ses élèves, comme défi du jour!

Nous recevons aussi des vidéos où des amis jouent le morceau en famille, d’autres s’entraînent pour faire un petit chœur intergénérationnel.

On sort les instruments, on essaie!

Dans un rayon d’1 km autour de chez moi, il y a des écoles où les garderies sont maintenues, et plusieurs maisons d’accueil.

À Tournai, nous avons aussi le centre Croix-Rouge pour l’accueil des candidats réfugiés.

On se contacte, les échanges sont chaleureux.

Les bulles sont bien reçues, elles voyagent, vont se déposer ailleurs…»

Si, vous aussi, vous souhaitez prendre votre envol à travers ces bulles qui se veulent une véritable thérapie contre l’isolement en cette période de confinement, vous pouvez télécharger gracieusement tous les outils composant ce kit surle lien disponible en cliquant ici.

Bonnes bulles…