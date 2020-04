L’Europe suspend droits de douane et TVA à l’importation d’équipements médicaux

Les produits visés sont des ventilateurs, des kits de test, des masques, des gants, des combinaisons à destination du personnel médical et autres associations caritatives.

La Commission européenne a répondu favorablement vendredi à une demande des États membres de suspendre pour quatre mois au moins des droits de douane et la TVA sur des équipements médicaux importés de pays tiers et jugés indispensables dans la lutte contre le coronavirus.

«Pour donner un exemple, en Italie (pays le plus durement touché par la crise sanitaire, NDLR), des droits de douane de 12% et une TVA de 22% sont prélevés sur certains masques et vêtements de protection importés de pays tels que la Chine. Notre décision permettra de réduire leur prix d’un tiers», a exposé la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

Pour les ventilateurs, le taux de TVA moyen est de 20%. «Là aussi, les hôpitaux économiseront de l’argent, ce qui leur permettra d’acheter plus de ventilateurs», selon la patronne de la Commission.

La durée de la suspension porte sur les quatre prochains mois - avec aussi un effet rétroactif au 31 janvier - mais elle pourra être prolongée si nécessaire.