Coronavirus: premier décès en Libye où le système de santé est menacé selon l’ONU

Dix cas de contamination au Covid-19 ont été officiellement annoncés par le gouvernement d’union nationale.

L’ONU a averti vendredi que le système de santé risquait d’être submergé en Libye, un pays en conflit où un premier décès dû au nouveau coronavirus a été enregistré.

La victime est une femme âgée de 85 ans dont la contamination a été diagnostiquée après son décès, a annoncé le Centre national de lutte contre les maladies, sans donner plus de détails.

Un pays divisé

Dix cas de contamination au Covid-19 ont été officiellement annoncés par le gouvernement d’union nationale (GNA) reconnu par l’ONU et qui contrôle l’ouest du pays y compris la capitale Tripoli.

Par contre, aucun cas n’a été annoncé jusqu’ici dans l’est où le sud du pays, contrôlés en grande partie par les forces du maréchal Khalifa Haftar, un rival du GNA.

Livrée aux milices armées et tiraillée par des luttes de pouvoir, la Libye est plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.

Elle est déchirée depuis un an par un nouveau conflit meurtrier, le maréchal Haftar ayant lancé le 4 avril 2019 une offensive pour s’emparer de Tripoli, où est basé le GNA.

L’ONU met en garde

À Genève, le Haut commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) a mis en garde contre la détérioration de la situation humanitaire et sanitaire dans le pays avec l’intensification des combats ces derniers jours au sud de la capitale, et la propagation du Covid-19.

De nombreux hôpitaux situés dans des zones proches des combats, ont également été endommagés ou fermés.

Le HCR a également appelé à la libération des demandeurs d’asile et de réfugiés, «particulièrement vulnérables et exposés (à une contamination), compte tenu de la surpopulation, des installations sanitaires de fortune et des services de santé limités».

Le GNA et un exécutif parallèle basé dans l’Est sous le contrôle du maréchal Haftar, ont pris des mesures préventives face au coronavirus: fermeture des établissements scolaires, des commerces non alimentaires, des lieux de rassemblements y compris les marchés, et même des cliniques privées.