Des joueurs de Wolfsburg donnent un coup de main dans les supermarchés locaux

D’autres joueurs de clubs allemands ont aussi mis la main à la pâte ces derniers jours. Javi Martinez, le joueur du Bayern Munich, a notamment aidé la Croix Rouge locale.

Certains joueurs du club allemand Wolfsburg ont aidé le personnel des supermarchés de la ville vendredi dans leur travail quotidien en magasin. Sous le slogan «Nous remercions les héros de tous les jours», ils ont rempli et rangé les rayons.

Six équipiers de Koen Casteels étaient prêts ce vendredi matin à 7 heures. Aux côtés du capitaine Josuha Guilvaogui, on retrouvait notamment Xaver Schlager, Renato Steffen, Maximilian Arnold, Pavao Pervan et Yannick Gerhardt.

«Nous voulons montrer que nous faisons partie de la société et que nous pouvons apporter notre pierre à l’édifice», a expliqué le milieu de terrain Maximilian Arnold. «C’est un geste très important pour nous. Nous voulons être un exemple», a ajouté Guilavogui.

D’autres joueurs de clubs allemands ont mis la main à la pâte ces derniers jours. Javi Martinez, le joueur du Bayern Munich, a aidé la Croix Rouge locale et les joueurs d’Augsbourg ont distribué des boissons au personnel infirmier dans leur ville. .