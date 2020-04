Coronavirus: Emirates reprend lundi ses vols vers Bruxelles

Emirates va reprendre certains de ses vols internationaux à partir de ce lundi 6 avril, dont ceux à destination de Bruxelles à raison de trois fois par semaine (contre deux vols quotidiens avant la crise), annonce vendredi la compagnie aérienne. Seuls des passagers provenant des Émirats arabes unis pourront toutefois prendre ces avions.

Emirates a reçu l’autorisation de transporter des passagers sur certains vols. À compter du lundi 6 avril, les premiers vols commenceront à Dubaï vers Londres Heathrow, Francfort, Paris, Bruxelles et Zurich, à raison de quatre vols par semaine vers la capitale anglaise et de trois vers les autres villes.

Des restrictions d’entrée strictes sont toujours en vigueur pour chacune de ces destinations ainsi que pour d’autres dans le monde et Emirates recommande dès lors aux voyageurs de s’informer avant leur départ.

Jusqu’à nouvel ordre, ces vols ne transporteront que des passagers en provenance des Émirats arabes unis, précise la compagnie, qui transportera également du cargo dans les deux sens, afin de transporter des biens essentiels mais aussi de soutenir le commerce international.

Pour des raisons de santé et de sécurité, les habituels magazines et autres documents imprimés ne seront pas disponibles à bord des avions. De la nourriture et des boissons continueront d’être proposées à bord mais l’emballage et la présentation seront modifiés pour réduire les contacts pendant le service de repas. Enfin, tous les appareils seront soumis à des processus de nettoyage et de désinfection renforcés à Dubaï, après chaque voyage.